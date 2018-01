Mulher dá à luz dez dias depois de morrer

Bebé nasceu morto quando a família se preparava para o funeral.

Nomveliso Mdoyi morreu devido a problemas respiratórios quando se encontrava grávida de nove meses, mas no dia do funeral deu à luz. O episódio decorreu na vila de Mthayisi, na África do Sul, quando a equipa encarregue de tratar dos preparativos do enterro se deparou com um bebé morto no meio das pernas da mulher.

"Estávamos tão chocados e admirados com a situação que nem vimos qual era o sexo do bebé", exclamou Fundile Makalana, o proprietário da casa mortuária. Este revelou que foi um caso inédito mesmo após mais de 20 anos na profissão.

Mandzala Mdoyi, a mãe da vítima, revelou à imprensa local que toda a situação foi muito chocante. "Primeiro fiquei devastada pela morte da minha filha e depois soube que ela deu à luz 10 dias depois de ter morrido." Esta ainda pediu que lhe seja explicado como é que tal aconteceu. No entanto, segundo a imprensa local cita, o nascimento terá decorrido através de um relaxamento dos músculos.

A mãe, de 33 anos, e o bebé foram cremados e enterrados no mesmo caixão no último sábado.