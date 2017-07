Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher é arrastada pelo metro depois de ficar com a mala presa

O motorista estava a almoçar no momento do incidente.

Natalya Garkovich, de 43 anos, foi arrastada pelo metro depois da sua mala ter ficado presa numa das portas da composição, em Roma.



Vários passageiros tentaram desesperadamente alertar o motorista da composição, enquanto a mulher estava a ser arrastada ao longo da plataforma, conforme avançado pelo jornal britânico The Sun.



Pelo menos uma pessoa que se encontrava a bordo pressionou o botão de emergência, não tendo sucesso, segundo a mesma fonte.



O motorista, Gianluca Tonelli, declarou que apenas se apercebeu da situação ao chegar à estação seguinte.



A mulher acabou por sobreviver, tendo-se agarrado à porta da composição quando entrou no túnel que liga as estações de paragem.



Há imagens do motorista a almoçar dentro da cabine, antes de verificar o espelho e seguir viagem. "Eu sei que procedi mal e estou devastado com o que aconteceu", contou o homem ao jornal italiano Corriere della Sera.



Tonelli alega ter verificado o espelho "duas vezes", pelo que afirma "não ter sido imprudente", segundo a mesma fonte.



Os relatórios concluem que os sensores das portas não detetaram as alças da mala por serem demasiado finas.



A falha do botão de emergência impulsionou a abertura de um inquérito para averiguar questões de segurança.