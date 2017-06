Mulher encontra sapo morto em salada

O gerente do restaurante ofereceu-lhe um cartão de oferta de 45 euros, mas Shawna recusou e garantiu que não tencionava regressar.

Uma mulher norte-americana ficou chocada quando encontrou um sapo morto na sua salada num restaurante da Califórnia, EUA.Shawna C. publicou uma crítica na plataforma Yelp sobre a experiência que viveu no BJ’s Restaurant & Brewhouse, no dia 14 de junho."Reparei que tinha um sabor algo estranho", escreveu.