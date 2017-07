Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher filma cobra a contorcer-se após ter sido decapitada

Animal foi morto no jardim da casa de uma família norte-americana.

Por Carolina Canha e Pedro Zagacho Gonçalves | 16:41

Uma mulher filmou uma cobra a contorcer-se após ter sido decapitada, no jardim da sua casa, no Texas, EUA.



A decisão de matar o animal foi tomada ao pensar-se que este seria venenoso, podendo assim colocar em perigo toda a família, conforme avançado.



Não tendo uma faca à mão no momento, a mulher e as filhas recorreram a uma tesoura de jardinagem para matar o animal. Após ter sido cortada em dois, a cobra resistiu ainda viva, continuando a contorcer-se, esvaída em sangue, com a boca aberta e pronta para morder.



A maneira invulgar de matar o animal foi filmada e partilhada no Facebook.