Mulher gasta milhares para boneca dar volta ao mundo

Annette gosta tanto de Mathilda que lhe vai oferecer uma viagem paga com as suas poupanças.

19:53

Annette Kravchenko vai oferecer à sua boneca preferida, Mathilda, uma viagem que qualquer pessoa gostaria de fazer. A mulher prepara-se para gastar 10 mil dólares - aproximadamente 8 mil euros - para o objeto poder fazer uma volta ao mundo. A viagem vai ser financiada com as poupanças de vida da mulher.



A mulher, de 42 anos e natural da Austrália, já tem todo o plano delineado: a boneca vai passear por oito países, desde Holanda e Itália até ao Canadá, Estados Unidos e até ao Japão.



"Ela vai começar em Brisbane num cruzeiro. Depois, vai voar até ao Japão e depois para Itália. Depois para a Holanda onde vai ver as flores a desabrochar. Estou muito entusiasmada com as fotografias", revelou Annette, citada pela imprensa britânica.



Nas viagens, a boneca vai ser acompanhada por pessoas que a mulher conheceu numa comunidade online de pessoas que têm bonecas feitas à imagem de um bebé: "Ela é preciosa por isso não a deixaria ficar com qualquer pessoa - só com aquelas em quem confio", acrescentou.



Mathilda foi feita por Annette que até lhe comprou o seu primeiro diamante "para ela saber que a mãe a ama". A australiana é casada e tem três filhos de carne e osso: Aimee, de 18 anos, Tianna, de 15, e William, de 13.