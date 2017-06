Gasta milhões para parecer 'boneca insuflável'

Assim, a vida da ex-modelo mudou quando esta conheceu o atual namorado, um homem de negócios italiano, que a encorajou a realizar as cirurgias plásticas de modo a parecer uma 'boneca'. "O Simon adora ver mulheres com peitos e lábios falsos por isso ajudou-me financeiramente a realizar o meu sonho. Ela adora a forma como eu pareço e sente-se muito orgulhoso pela forma como eu pareço", confessa.



Desde cedo que Victoria percebeu que não queria ter uma aparência dita normal e que ia fazer tudo para mudar isso. "Tive uma infância bastante comum, viva numa vila muito pequena e rural. Na altura era muito loira e magra e por isso toda a gente me tratava por 'Barbie'. Mas eu detestava os meus seis pequenos. Odiava a minha aparência natural e desenvolvi um complexo de inferioridade. Posso dizer que desde sempre quis ter uns seios maiores e uns lábios carnudos", garantiu.Assim, a vida da ex-modelo mudou quando esta conheceu o atual namorado, um homem de negócios italiano, que a encorajou a realizar as cirurgias plásticas de modo a parecer uma 'boneca'. "O Simon adora ver mulheres com peitos e lábios falsos por isso ajudou-me financeiramente a realizar o meu sonho. Ela adora a forma como eu pareço e sente-se muito orgulhoso pela forma como eu pareço", confessa.

Victoria Wild, uma ex-modelo natural da Letónia, gastou cerca de 30 mil euros em operações plásticas para realizar o sonho de ter a aparência de uma boneca insuflável. Para concretizar o seu objetivo, a mulher aumentou o peito, retocou o nariz e colocou botox nos lábios.A loira, que garante ter os maiores seios do seu país, conta com mais de 160 mil seguidores nas redes sociais, onde diariamente publica fotos suas em poses ousadas e pouca roupa.Para Victoria, o facto de as pessoas olharem para ela como uma boneca não a incomoda. "Quem é que não gosta de parecer uma boneca? É uma aparência muito sensual. As pessoas ficam a olhar para mim na rua e eu adoro isso", explica em declarações à imprensa.