Mulher leva cavalo para o quarto

Caso insólito em hotel do Kentucky, nos EUA.

Uma mulher decidiu testar a política ‘amiga dos animais’ de um hotel do Kentucky, EUA, que anuncia no seu site que os animais domésticos são bem-vindos.



Apresentou-se na receção com o seu cavalo para fazer e o ‘check-in’ e a funcionária... nem pestanejou.