Mulher nua dança em rua de Carregal do Sal

Uma mulher despiu-se e simulou uma dança de varão agarrada a um sinal de trânsito depois de ter jantado num restaurante no centro de Carregal do Sal, uma vila no distrito de viseu. Segundo o Jornal do Centro, a mulher é de nacionalidade brasileira e tem cerca de 35 anos.



A situação foi presenciada por quase uma dezena de pessoas que passavam no local, junto a dois bares. A temperatura a rondar os 5º não impediu a mulher de dançar completamente nua, incentivada pelos transeuntes que se aproximaram para assistir ao 'espetáculo'.



Ainda segundo a mesma publicação regional, a mulher só terá parado depois de ter levado com um balde de água fria por parte de uma vizinha que se disse indignada com a situação.









Natural da Figueira da Foz, a brasileira de 35 anos ter-se-ia deslocado a Carregal do Sal para visitar um amigo.





O que achou desta notícia?







29.3% Muito insatisfeito

29.3% 3.2%

3.2% 3.9%

3.9% 7.7%

7.7% 55.9% Muito satisfeito