Insólito numa estação ferroviária da China.

01:30

Desconfiança, a quanto obrigas! Uma chinesa trepou para uma máquina de raio-X numa estação ferroviária de Dongguan, no Sul da China, para não se separar da mala durante as verificações de segurança.Os funcionários ficaram estupefactos quando viram as imagens da mulher no raio-X.Um vídeo de segurança da estação mostra o momento em que a mulher sai da máquina logo a seguir à mala.