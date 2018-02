Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher que achava ter apendicite dá à luz bebé "surpresa"

Jovem mãe chegou a suspeitar e a fazer testes de gravidez, mas todos deram negativo.

Uma mulher que acordou de noite em agonia, pensando estar a sofrer de uma apendicite, acabou por dar à luz uma menina, sem sequer suspeitar que estava grávida.



"Não fazia mesmo ideia", confessou a britânica Charlene Fullerton, de 32 anos, que tomava a pílula e continuava a ter o período regularmente. Ela e o companheiro, Steve Fraser, já tinham três filhos e decidiram que a família estava completa.



Mesmo assim, e perante um aumento suspeito de barriga, Charlene até chegou a fazer dois testes de gravidez, mas deram ambos negativo.



"As pessoas perguntavam-me se estava grávida, porque tinha barriga e estava mais pesada, mas continuava a ter o período... Só quando vi a cabeça dela é que realmente me apercebi que estava a ter um bebé! Foi o maior choque da minha vida", confessou a mulher, ao jornal Metro.



Tudo aconteceu em agosto do ano passado, mas só agora a família decidiu partilhar com o mundo o seu pequeno "milagre". Na altura, o companheiro achou que Charlene estava a ter uma apendicite. "Sei agora que aquelas dores eram contrações, mas já tinha tido três filhos e estas não foram nada parecidas com as contrações que senti quando os tive", admite.



A bebé acabou por nascer na casa de banho, onde Charlene se refugiou enquanto esperava por uma ambulância. A equipa médica não chegou a tempo: a bebé nasceu mesmo com a ajuda do pai, saudável. Decidiram chamar-lhe Janey.



"Estou feliz que ela tenha nascido sem prolemas, porque fumei e bebi vinho, não sabendo estar grávida. Agora estou mesmo a pensar esterilizar-me. A nossa família está realmente completa e não quero passar novamente pelo mesmo", assegura a mulher.