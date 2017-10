Mulher que atingiu a menopausa aos 23 anos está grávida

Graças aos óvulos da irmã, Amber fica grávida de gémeos.

Amber, residente em Melbourne, na Austrália, descobriu aos 23 anos que estava na menopausa e não podia engravidar. Mas este duro golpe para a jovem teve uma solução: a sua irmã Taylor doou-lhe os seus óvulos e Amber ficou grávida de gémeos.

Em 2014, Amber e o marido Chris compraram uma casa e foram morar juntos na esperança de constituírem família, mas um ano depois descobriram que a jovem estava com a menopausa antecipada, o que impossibilitaria conseguir ter filhos. "Lembro-me de ficar em choque. Só me lembro de chorar e perguntar ‘Posso ter filhos’?", contou a grávida ao blog House of White.

Pouco tempo depois, a mulher descobriu que tinha um quisto de sete centímetros no ovário e acabou por ter de removê-lo. Em seguida foi submetida a um tratamento de fertilidade que durou seis meses, mas sem qualquer resultado.

As más notícias continuaram e os médicos encontraram um segundo quisto na sua trompa de Falópio esquerda, o que levou à remoção da trompa e do quisto, deixando Amber sem atividade em ambos os ovários.

Sem nenhuma solução aparente, surgiu a possibilidade de Taylor, irmã de Amber, doar os seus óvulos. "Eu não consigo dizer como é que surgiu esta decisão. Eu nunca perguntei e ela nunca se ofereceu. Foi apenas o vínculo que temos que nos fez mover para encontrar uma solução".

O primeiro tratamento falhou, deixando toda a família sem forças para continuar a tentar. Mas, três meses depois, Amber decidiu não desistir, voltando a tentar engravidar usando os óvulos doados pela irmã.



Para sua felicidade, a intervenção foi bem sucedida e ficou grávida de gémeos, um rapaz e uma rapariga. "Fiz o teste à espera que desse negativo, mas eram as duas linhas mais forte que vi, aliás, as únicas".

Amber decidiu contar a sua história na esperança de ajudar outras mulheres que sofrem do mesmo problema a nunca desistirem.