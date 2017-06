Mulher roxa surpreende médicos com pedido de aumento mamário

É conhecida por Bunny e faz furor em várias exposições de cosplay (em que os participantes se vestem das suas personagens favoritas de anime e manga) e não é apenas por ter a pele roxa: a jovem tem implantes mamários de 850 centilitros, mas quer agora aumentar o tamanho dos seios ainda mais.

No programa de televisão norte-americano ‘Botched’, Bunny deixou os cirurgiões boquiabertos ao implorar para ter "seios de uma tamanho não-natural e exagerado". A norte-americana, que todos os dias pinta a própria pele de roxo, da cabeça aos pés, quer agora colocar implantes de dois litros de silicone.

Bunny confessou que fez o primeiro aumento de peito aos 18 anos e que a cirurgia teve várias complicações. Ainda assim que ir para a frente com o novo procedimento.

Os médicos consideraram que não é aconselhável e "bastante controverso" que uma jovem de 18 anos coloque implantes de silicone, ainda para mais de tamanho tão exagerado, mas nada demove a ‘mulher roxa’.

"No meu mundo, quando alguém tem seios do tamanho dos meus, são sempre modificados e aumentados com mais do que um soutien e enchimento, por isso quero mesmo ter implantes maiores, para conseguir atingir o meu objetivo de ser famosa no panorama global do cosplay", defende Bunny.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito