Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher usa chantili para fazer sexo com o cão enquanto filma

Vídeo foi apreendido pelas autoridades no telemóvel da suspeita.

21:26

Suzy Cairns, uma mulher de 39 anos, filmou-se a si própria a ter relações sexuais com o seu animal de estimação, um cão de raça labrador. Em tribunal, foi dito que a mulher terá usado chantilly para proceder ao ato sexual. O caso ocorreu em West Lothian, na Escócia.



O vídeo foi encontrado pelas autoridades no telemóvel da mulher, onde encontraram tantas outras imagens de abusos sexuais infantis. O dispositivo foi apreendido durante uma operação de busca à casa da suspeita, onde o animal também estava.



Em tribunal, Susy admitiu estar na posse de material pornográfico infantil e de imagens explícitas de atividades sexuais com um cão.



A mulher aguarda agora que a sua sentença seja revelada, já no proóximo dia 9 de fevereiro. Enquanto isso, o seu nome já consta de uma lista de agressores sexuais da Escócia.