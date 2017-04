Mulher vinga-se do marido que lhe chamou "máquina de fazer sandes"

Costuma dizer-se que a vingança é um prato que se serve frio e, neste caso, chegou à boca com requintes de malvadez. Um homem inglês chamou "máquina de fazer sandes" à mulher e não tardou a que esta fizesse ‘justiça’ pelas próprias mãos.

Sentindo-se insultada, enquanto preparava o pequeno-almoço para o marido, a mulher resolveu deixar uma surpresa na sandes que confecionava.

Quando o homem deu a primeira dentada, encontrou bastante resistência na sandes e resolveu abrir as duas fatias do pão. Foi com espanto que encontrou uma fatia de queijo fundido ainda com o invólucro intacto e a mensagem "Não estou arrependida" escrita a marcador.

O homem acabou por divulgar as fotografias e contou a história nas redes sociais, assegurando que passou a respeitar mais a mulher e que, a partir de agora, vai começar ele a preparar a marmita.

