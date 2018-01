Mulheres comem batatas fritas logo após o sexo para engravidar

Inquérito britânico revela superstições bizarras no "dia nacional de fazer bebés".

Por J.C.M. | 18:54

Mas o Channel Mum não se fica por aqui nas revelações surpreendentes. Um inquérito promovido por esta associação mostra quais as superstições mais seguidas pelas mulheres que querem engravidar.



A mais estranha será a de que 3% das inquiridas acreditam que comer batataas fritas da McDonald's logo a seguir ao sexo aumenta as hipóteses de engravidar. Isto porque estão convencidade de que o sal aumenta a fertilidade.





Esta terça-feira, dia 2 de janeiro, é possível que os sismógrafos do Reino Unido registem uma atividade acima do normal a partir das dez da noite. O site Channel Mum, que dá voz uma das maiors comunidades de parentalidade do país, lembra que as estatísicas revelam que as 22h36 do dia 2 do primeiro mês do ano é a altura em que mais casais têm sexo, na tentativa de engravidar.Não se percebe muito bem de onde vem tanto rigor, mas há um facto que parece indesmentível: o dia 26 de setembro - precisamente 38 semanas após 2 de janeiro - é aquele em que nascem mais crianças no Reino Unido.Eis a lista completa dos hábitos confessados pelas mulheres ansiosas por ser mães (com a percentagem de mulhers que admitiram ter o hábito mencionado):- Pôr as pernas no ar a seguir ao sexo e pedalar no vazio durante pelo menos 3 minutos (58%);- Usar a psicologia invertida. As mulheres dizem a si próprias que não querem engravidar e saem à noite para terem sexo vibrante, sem pensar em tentativas de engravidar (39%);- Comer chocolate preto todos os dias (37%);- Comer ananás e beber sumo deste fruto (32%);- Domrir na escuridão total, com os telefones desligados (15%);- Usar meias durante o sexo e em permanência na semana seguinte para ter sempre os pés quentes (10%)- Passar janeiro inteiro sem beber (7%)- Evitar ter um orgasmo na semana seguinte ao sexo (6%)- Usar roupa e lençóis verdes - cor tida como estimualdora da fertilidade (5%)- Comer babtatas fritas da MacDonalds imediatamente depois do sexo (3%)- Convencer os homens a usar roupa interior gelada antes do sexo (1%)- Fazer um piercing no lado equerdo do nariz (crença baseada na medician Ayurvédica (0,5%)