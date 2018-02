Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres detidas com ouro no reto

Foram detidas no aeroporto de Nagoya, no Japão.

Sete mulheres sul-coreanas foram detidas no aeroporto de Nagoya, no Japão, ao tentarem entrar no país com 40 barras de ouro escondidas... no reto.



O objetivo era escapar aos impostos, mas tiveram azar: foram obrigadas a passar pelo raio-X, e a artimanha foi descoberta.