Mulheres fazem cirurgia plástica e ficam retidas no aeroporto

Autoridades da Coreia do Sul não as deixaram embarcar por não se parecerem com as fotos do passaporte.

Três mulheres chinesas foram impedidas de embarcar num avião na Coreia do Sul após se terem submetido a cirurgias plásticas. Ficaram retidas no aeroporto pelas autoridades uma vez que não se pareciam com as fotos que apresentavam no passaporte.



Na imagem do momento, que já se tornou viral nas redes sociais, é possível ver as três mulheres sentadas com as caras completamente inchadas devido ao procedimento estético e ainda com muitas ligaduras a envolver a cabeça.



Apesar de terem todos os documentos válidos, as mulheres ficaram retidas e foram impedidas de viajar de volta para a China.



Não se sabe se já foram autorizadas a embarcar.