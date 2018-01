Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres lutam e puxam cabelos à porta de discoteca no Ano Novo

Vídeo viral foi filmado em Tucuman, na Argentina.

18:21

Três mulheres foram filmadas ao soco e a puxar cabelo umas às outras à porta de uma discoteca numa festa de Ano Novo em Tucuman, na Argentina. As imagens já se tornaram virais nas redes sociais.



O vídeo violento tem cerca de 30 segundos e foi colocado no YouTube onde, em pouco mais de dois dias, já teve mais de 42 mil visualizações.



Nele, é possível ver duas mulheres no chão a agredirem-se enquanto uma terceira puxa violentamente o cabelo a uma das 'rivais'.