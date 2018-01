Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neve cai no deserto do Saara

Fenómeno raro acontece pela terceira vez.

03:30

O fenómeno é raro, mas voltou a acontecer no passado fim de semana: neve com cerca de 40 centímetros de altura no deserto do Saara.



Esta é a terceira vez em 40 anos que neva na cidade de Ain Sefra, na Argélia.



Antes, só tinha acontecido em 2016 e em 1979.