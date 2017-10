Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noiva abandonada por querer conduzir

Pai fez pedido ao noivo, que abandonou o local da festa.

Por Inês Viegas Neves e Pedro Zagacho Gonçalves | 11:34

Um homem abandonou a noiva no dia de casamento, depois do pai da mulher ter pedido que o futuro marido deixasse a mulher conduzir, na Arábia Saudita.



De acordo com o jornal Veja, no momento da formalização do noivado, o futuro marido tinha aceite um dote de mais de oito mil euros. O noivo acabou por abandonar o local da festa, quando o sogro lhe pediu que a sua filha continuasse a trabalhar e conduzisse.



No mês de setembro, a Arábia Saudita determinou que as mulheres vão poder conduzir automóveis a partir de junho de 2018. Até à data, as mulheres dependiam de um motorista particular ou de um homem da família que as ajudasse nas deslocações.



A medida não terá efeitos imediatos porque o reino não possui infraestruturas adequadas para que as mulheres possam aprender a guiar e obter a respetiva licença. As autoridades sauditas vão receber formação para aprenderem a interagir com as mulheres.



Após o anúncio sobre a decisão, as reações fizeram-se sentir rapidamente. Segundo a AFP, alguns homens prometeram opor-se à lei na prática. "Na minha casa não são as mulheres que tomam as decisões", disse um entrevistado à agência francesa.



Recorde-se que esta regra, que proibia as mulheres de conduzir, existiu durante décadas na Arábia Saudita, tendo sido fortemente criticada pela entidades internacionais, que consideravam a medida como uma forma de repressão da mulher.