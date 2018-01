Noiva é violada por homem que fingiu ser o marido

Ataque decorreu na noite de núpcias.

14:46

Uma jovem de 18 anos foi violada no dia do casamento por um homem que fingiu ser o marido. O episódio decorreu no Camboja durante a noite de núpcias. Por a luz do quarto estar apagada a noiva não se apercebeu de que a pessoa deitada ao seu lado não era o marido. Quando acordou na manhã seguinte e se deparou com a realidade gritou a pedir ajuda.

O atacante, Chhoen Chanseng, foi detido pela polícia local e acusado de violação. O jovem, da mesma idade, pode enfrentar até 10 anos de prisão pelo crime cometido. "Foi apanhado nu no quarto", afirmou o polícia Sao Chantha. O chefe das autoridades distritais de Kanh Chriech ainda revelou que inicialmente o jovem admitiu ter violado a noiva três vezes, no entanto mudou a história afirmando que o fez apenas uma vez.

"De acordo com o relatório da interrogação, o suspeito admitiu estar apaixonado pela jovem há muito tempo, mas nunca o confessou por ser pobre", revelou Pov Chivy, o chefe da esquadra de polícia da região de Prey Veng. O agente de autoridade ainda fez questão de sublinhar que o suspeito vivia na casa ao lado da jovem, tendo assim conseguido "observar todos os movimentos do casal" no dia do casamento.

Segundo a imprensa local, a família do noivo rejeita que a jovem faça parte da família depois do sucedido. Os familiares solicitaram que o casamento fosse anulado e exigiram ainda um montante de dinheiro.