Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noivo baleado nos genitais na véspera da boda

Celebração corre mal no Egito.

03:30

Osman al-Alsaied, um egípcio de 28 anos, saiu com os amigos para festejar a sua última noite de solteiro.



No calor dos festejos, vários amigos começaram a disparar para o ar em celebração, como é tradição no país, mas um deles precipitou-se e disparou em frente... atingindo o pobre do noivo em cheio na zona genital.



Felizmente, Osman não corre perigo de vida, mas foi obrigado a adiar o casamento por umas semanas.