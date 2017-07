Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noivos querem que fotógrafo tire fotos da noite de núpcias

Anúncio estranho feito nos EUA.

03:30

Um casal do Wisconsin, EUA, procura um fotógrafo para o casamento. Mas o escolhido terá de ficar para a noite de núpcias.



Os noivos dizem-se virgens e avisam: "A primeira vez vai ser estranha". Curiosamente, não pensam que a ‘estranheza’ aumente com a presença do fotógrafo.