Nova moda incentiva a beber água 'crua'

Nos EUA, é possível comprar água sem qualquer tratamento.

A nova moda nos EUA é beber água 'crua'. Na prática, quem o faz bebe água diretamente da natureza, sem qualquer tipo de tratamento ou filtragem.



Os defensores desta prática acreditam que os químicos usados para tratar a água que nos sai da torneira ou que bebemos em garrafas são prejudiciais e que as bactérias presentes na água da chuva e das nascentes podem ser benéficas.



Segundo avançam os jornais norte-americanos, a ideia terá proliferado entre os mais acérrimos defensores do contacto com a Natureza e ganhou força com o investimento de nomes sonantes de Silicon Valley, paraíso da cena 'tech' e onde muitas outras modas se impulsionam.



A vontade é tanta que até já há quem facilite esse contacto com água natural... engarrafando e vendendo e fazendo disso negócios: há já algumas empresas que se dedicam exclusivamente a captar água quando chove ou em nascentes de rios e a engarrafá-la para vender a quem quer consumir 'água crua'.



O negócio prolifera e cada litro desta água sem tratamento pode custar cerca de três euros.



No entanto, a mania está a preocupar os especialistas, que temem pela saúde pública se a moda pegar, pois quem bebe esta água corre sérios riscos de contaminação. A água não filtrada pode conter fezes de animais e ser portadora de parasitas e bactérias, que podem causar doenças como a E.Coli ou a Hepatite A.