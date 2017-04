Nove factos estranhos sobre o sexo que prometem surpreender

Se a disfunção for uma questão psicológica, então o homem poderá ter ereções durante o sono. Para testarem, os médicos enrrolavam selos postais em volta do pénis de um paciente e viam se tinha havido ereção ou não. Se o pénis rasgasse as perfurações que ligam os selos, era porque tinham tido uma ereção noturna.Durante a Era Vitoriana, as mulheres irritadiças eram diagnosticadas com uma doença chamada "histeria". Ora, desde que a masturbação ficou conhecida, as mulheres procuravam que os médicos massajassem as suas vaginas, como de um tratamento se tratasse, com a impressão de que o ato lhes aliviava a tensão. Como estas massagens eram extremamente cansativas, os médicos inventaram o vibrador para acelerar o processo.Em 1990, investigadores do exército dos Estados Unidos propuseram a criação de uma arma que soltasse feromonas sobre as tropas inimigas com a intenção de os fazer sentir-se sexualmente atraídos uns pelos outros. O projeto foi reijeitado e, em 2007, ganhou o Prémio IgNobel, uma brincadeira para cientistas que fazem pesquisas e criações inúteis.A taxa visualização de pornografia é tão alta que a Universidade de Montreal não conseguiu fazer o estudo que pretendiam. É que os investigadores queriam examinar homens que nunca tivessem visto porno mas tiveram que parar o estudo porque não encontravam ninguém nestas condições. "Começámos a pesquisar homens na casa dos 20 que nunca tivessem visto pornografia. Não encontrámos nenhum", disse um dos investigadores.Dado que a Igreja já tinha aprovado o 'método do ritmo', John Rock criou a pílula a pensar num ciclo de 28 dias, o que combinaria com o ciclo menstrual da mulher, na esperança de ter a aprovação da Igreja por tentar criar um método contraceptivo o mais natural possível.Nalguns países muçulmanos, os casamentos temporários são tolerados, pelo que algumas prostitutas islâmicas usam estas breves uniões como uma camuflagem religiosa para satisfazerem os seus desejos sexuais, algo que seria considerado uma infâmia se não fossem casadas.O primeiro cânone do primeiro conselho ecuménico da Igreja Católica impedia que fossem padres todos aqueles que se castrassem. Isto faz o leitor pensar o quão frequentemente os homens devotos cortavam os seus testículos.Numa conferência da Associação Americana de Urologia, o fisiologista Giles Brindley captou a atenção do público para pesquisas sobre a impotência. Na sua pesquisa, Giles queria demonstrar a eficiência de drogas injetáveis no tratamento da impotência. Para tal, o fisiologista decidiu injetar a droga no seu pénis e, orgulhosamente, mostrou o orgão sexual a toda a plateia.