Novo bordel com bonecas sexuais já abriu

Clientes podem escolher entre quatro 'figuras'. Casa fica em Paris.

17:00

Um novo bordel com bonecas sexuais abriu esta segunda-feira em Paris, França, e tem-se já provado bastante popular. Nesta casa, os clientes podem escolher entre quatro modelos, consoante o que mais se adequa ao seu gosto.



As bonecas apresentam-se com uma variedade de características incluindo diferentes cores e tamanhos, mas todas estão vestidas apenas com 'lingerie'. Os clientes que quiserem os serviços de qualquer uma das bonecas podem levá-las para dentro de um dos quartos disponíveis.



A localização da casa está envolta em secretismo. Nem no próprio site é revelado onde se encontra, dando apenas uma pista aos possíveis clientes: "é 'algures' no 14th arrondissement". A única forma de saber o local correto, sem rodeios, é pagar uma sessão com uma das bonecas.



Por uma hora são cobrados 89 euros. Duas ficam em 149 euros.



Casas como esta agora aberta em Paris já existem em Barcelona, Espanha, em Gateshead, no Reino Unido - chamada Lovedoll UK - e e em Amesterdão, na Holanda.