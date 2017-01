Fatias de presunto estão a colocar internautas à prova

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Depois do sucesso que o desafio das amigas sentadas num bar causou, a internet foi invadida por uma nova ilusão de ótica. Desta vez, apenas foi necessária uma imagem de algumas fatias de presunto em cima de uma mesa.A imagem, partilhada no site Reddit, está a confundir os internautas e as opiniões dividem-se entre os que defendem que a imagem está desfocada e os que pensam que tudo está no sítio certo.Se há quem argumente que as fatias surgem desfocadas, outros afirmam que a imagem está correta, porque a embalagem e a mesa estão perfeitamente percetíveis.