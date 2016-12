O que achou desta notícia?







A casa do Pai Natal poderá ser na Lapónia, mas, como se sabe, o rei da pequenada tem sucursais pelo Mundo... umas melhores do que outras.A de uma loja da Tesco em Londres foi alvo de piadas, por ser feita à pressa com um lençol e uma grade metálica.