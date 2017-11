"O pior sexo que tive foi nas gravações", revela estrela porno

Atriz e acompanhante de luxo, que já fez sexo com 12 mil homens, revela segredos da indústria de filmes para adultos.

Madison Missina é um dos nomes mais conhecidos do mundo da pornografia e é atriz pornográfica mais conhecida da Austrália. Desde cedo que quis ingressar no mundo do entretenimento para adultos (aos 18 anos) e hoje, aos 35 anos, a estrela porno resolveu revelar alguns dos segredos dos bastidores dos filmes pornográficos, como forma de desmistificar algumas ideias e preconceitos estabelecidos.

Madison garante que o sexo não é bom quando se está a gravar um filme pornográfico e vais ainda mais longe. "É uma coisa muito clínica e maquinal, completamente desprovida do que torna o sexo bom. Chega ao ponto de ser uma grande confusão, e é doloroso. O pior sexo que tive foi nas gravações de um filme porno", garante a australiana, que foi eleita ‘Estrela Porno do Ano’ nos últimos três anos, ao site news.com.au.

Madison queixa-se ainda da falta de experiência de alguns atores que já contracenaram com ela e que, por vezes, parecem não saber o que estão a fazer. "Uma vez que temos uma câmara lá, não é possível ter sexo em posições e ângulos normais. Por vezes é muito forçado. Já tive homens em que a penetração atingia-me o útero ou pressionava-me os ovários e isso dá dores horríveis. Sei de mulheres que já tiveram quistos nos ovários a rebentar enquanto gravavam uma cena", revela Madison Missina.

A atriz, que já participou em mais de 200 filmes, tendo chegado a filmar 55 cenas porno num ano, explica ainda que o realizador só manda cortar entre cenas quando o homem perde a ereção. "Muita gente fica chocada ao saber que primeiro fotografamos e só depois filmamos. As fotografias servem para ensaiarmos a cena de sexo. A maioria da pornografia é gravada sem pausas. As cenas só são cortadas quando o meu parceiro ou parceiros perderam a ereção, algo que acontece muito num cenário porno, ao contrário do que se pensa.

"Todos os homens tomam Viagra"

Nos últimos anos Madison resolveu tomar rédeas à carreira e, para além dos filmes pornográficos, tem um site próprio, dá palestras sobre sucesso e empreendedorismo e tem uma empresa de acompanhantes de luxo.

Assumindo que gosta de sexo, Madison quis continuar a trabalhar e também é acompanhante de luxo. "Há uma coisa engraçada nos homes que marcam encontros comigo. Quando chega a hora ‘H’ dizem-me: ‘Espero que seja tão bom quanto os homens dos filmes porno’. Até me dá vontade de rir. Todos os homens que fazem pornografia tomam Viagra antes das gravações", garante a estrela porno.

Apesar do sucesso, Madison lamenta que a carreira lhe dificulte as relações amorosas. "As pessoas om quem namoro por vezes veem-me como um troféu, por ser uma estrela de filmes pornográficos. Outras vezes só estão atraídos pela minha carreira e usam-me e isso é um grande problema para mim. Querem ir a todas as festas e poderem dizer que estão comigo, com uma atriz porno", relata Madison.

Ainda assim, a australiana diz que está feliz e que não trocava a carreira que escolheu por qualquer outra. "É uma indústria muito especial e cheia de segredos. Mas eu adoro! Adoro o lado humano que tem e sinto-me abençoada e uma sortuda por ter esta vida extraordinária, cheia de aventuras loucas. É muito excitante", finaliza.