Pai esconde brinquedo sexual na bagagem de mão do filho

O momento hilariante foi captado quando a segurança do aeroporto revistava a mochila.

14:05

Ted Andressen levou as brincadeiras feitas ao filho, a um nível elevado, colocando um brinquedo sexual nos seus pertences, quando este ia de viagem. O momento foi captado no aeroporto, quando a segurança fazia a inspeção das malas.

O homem natural de Nova Orleães achou que seria engraçado colocar um vibrador de 12 polegadas e um frasco de lubrificante na bagagem de mão do filho e filmar o sucedido.

No vídeo, vemos o jovem surpreendido e envergonhado, enquanto observa a trabalhadora do aeroporto a retirar o brinquedo da bolsa. Posteriormente, vira-se para o grupo cobrindo a cara, enquanto os amigos riem da situação.



A mulher da segurança do aeroporto começa a rir e afirma: "Bem, você não sabia mesmo que isto estava dentro da sua mala".

No vídeo, o homem chama os amigos de "imbecis" e um deles abraça-o, enquanto pede desculpa a trabalhadora do aeroporto.

O pai do homem postou o vídeo no Facebook e este foi partilhado cerca de 447.600 vezes e gostado mais de 122.000 vezes.