Pais deixam recém-nascida ser comida por ratos

Bebé foi submetida a uma cirurgia de reconstrução do crânio.

Um casal de namorados foi condenado a cinco anos de prisão por deixar que a filha recém-nascida fosse comida por ratos. A menina, com apenas 15 dias, sofreu graves lesões na cabeça e teve que ser submetida a uma cirurgia de reconstrução do crânio. O caso ocorreu no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, em maio do ano passado.



Erica Shyrock, de 19 anos, e Charles Elliot, de 18, admitiram esta quinta-feira na sessão de tribunal que tinham consumido drogas horas antes e que, por essa razão, não se aperceberam do que se estava a passar com a filha.

Segundo o médico responsável pelo tratamento, as mordidas dos roedores decorreram durante várias horas, provocando um estado de angústia à bebé.

O advogado, Joseph Churchwell, revelou ao Arkansas Online que os principais culpados pelo caso são os responsáveis pelo Departamento dos Serviços Sociais, que deixaram a situação chegar a este ponto. "Não os deviam ter permitido sair do hospital com a bebé", explicou.



Os jovens, que já cumpriram 293 dias atrás das grades, são elegíveis para recurso após um total de 304 dias. Segundo declarações do advogado, o mais provável é que os progenitores sejam libertados em trinta dias.

Churchwell ainda afirmou que a recém-nascida já foi adotada por uma família.