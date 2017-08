Pais guardam bebé dentro de cacifo enquanto vão à piscina

Caso está a gerar polémica nas redes sociais.

Um casal colocou o filho bebé dentro de um cacifo de um balneário público enquanto foi tomar banho numa piscina, na China.Não é conhecido e sexo do bebé nem o tempo que este permaneceu dentro do compartimento, conta o jornal britânico Daily Mail.O caso está a gerar polémica nas redes sociais, sendo a atitude dos pais alvo de diversas críticas por parte dos internautas, segundo a mesma fonte.Já de acordo com o jornal chinês Kan Kan News, a criança não apresentava sinais de asfixia e está bem de saúde.As imagens foram registadas através de um vídeo.