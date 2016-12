Panda descobre prazeres da neve no Canadá

O que achou desta notícia?







11.1% Muito insatisfeito

11.1%



22.2%

22.2% 66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







11.1% Muito insatisfeito

11.1%



22.2%

22.2% 66.7% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um panda do jardim zoológico de Toronto, no Canadá, teve uma ligação episódica, fria e ‘trágica’ com... um boneco de neve.Os tratadores do panda-gigante Da Mao aproveitaram um nevão para construírem o boneco, com o intuito de darem ao panda uma nova brincadeira.Da Mao gostou da ideia, mas o entusiasmo foi tanto que o levou a trepar à cabeça do boneco , deixando-o decapitado.