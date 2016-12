Papel higiénico estraga natal de britânico

O que achou desta notícia?







Há muitas coisas que podem estragar um Natal. Mas poucos imaginam que a causa possa ser... papel higiénico.Contudo, foi isso que aconteceu com um britânico, que ficou tão revoltado com a colocação do rolo em casa do cunhado que abandonou a festa e colocou nas redes sociais uma foto do ‘ultraje’, causando um debate. Para o ofendido, o papel higiénico tem de ser posto com a parte que desenrola... para a frente.Voltá-la para a parede é... inaceitável.