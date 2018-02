Para quem tem medo de aviões, aqui as viagens são só a fingir

Companhia "aérea" oferece aos clientes uma visita virtual a cinco capitais numa cabine de avião simulada dentro de uma sala.

A First Airlines é a primeira companhia aérea do mundo que simula viagens de avião. A experiência pode ser vivida na sede da empresa, em Tóquio e a estratégia já é um sucesso.

Com o objetivo de aproximar as suas viagens da realidade, a companhia aérea teve em atenção alguns detalhes como as janelas (que na realidade são ecrãs com imagens da vista aérea), assim como do momento de levantar e aterrar voo e a divisão de clientes em assentos de classe executiva e económica.



O jantar, de quatro pratos, é servido por assistentes de bordo que, antes da refeição, informam os 'tripulantes' sobre os procedimentos a adotar em caso de 'queda' do aparelho.

Após a refeição, os viajantes colocam óculos de realidade virtual que oferecem uma visão de 360º sobre a capital francesa.

Embora possa parecer um pouco excêntrica, a ideia da companhia aérea vem suprimir o desejo de muitos japoneses que devido ao elevado valor das viagens,6,600 Yen (aproximadamente 49,59 €), ou razões de saúde, nunca teriam a oportunidade de ter a experiência de visitar Paris.

Os ‘voos’ de duas horas para Paris, Roma, Hawai e Nova Iorque estão completamente preenchidos desde que a companhia abriu em 2016.