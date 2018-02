Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Partir gelo com os dentes é a nova moda

Desafio da Internet ganha adeptos na China.

01:30

Vários vloggers da China estão a competir na internet com vídeos em que surgem a partir gelo... com os dentes.



Aparentemente, o som do gelo a partir-se é viciante para milhões de chineses.



Mas o interesse maior poderá estar nas variadíssimas cores e feitios dos pedaços de gelo. I



sto porque são os vloggers que criam o design das peças que trincam.



Há peixes, corações e até borboletas.