Passageiro impaciente abandona avião pela saída de emergência

Incidente, que foi captado em vídeo, aconteceu num voo da Ryanair que aterrou em Espanha.

00:35

Um dos passageiros, de 57 anos, ficou impaciente com a demora após a aterragem e decidiu abrir uma das saídas de emergência, saltando para a asa do avião. "Vou-me embora", terá dito.







Os funcionários que se encontravam na pista ordenaram-lhe que voltasse para dentro do avião e o homem acabou por ser detido pela Guardia Civil.



"Ele ficou sentado na asa durante algum tempo até que os funcionários conseguiram levá-lo novamente para dentro", contou outro passageiro, que filmou o insólito acontecimento.



Um porta-voz da Ryanair já comentou o sucedido, adiantando que a polícia do aeroporto "deteve o passageiro imediatamente" considerando que houve "uma quebra nas regras de segurança". Como o incidente aconteceu já em solo espanhol, "as autoridades espanholas tomaram conta do assunto".

