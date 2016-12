Passar a noite numa loja do Ikea e filmar tudo

O que achou desta notícia?







O Ikea está a ser alvo de ‘assaltos’ brincalhões de adolescentes.A moda foi lançada em 2015 por dois belgas que enganaram a segurança e passaram a noite numa loja. A proeza foi filmada e divulgada sob o título: ‘Dois idiotas à noite no Ikea’.Segundo fontes da empresa sueca, houve pelo menos dez casos semelhantes durante 2016, em várias partes do Mundo. Duas suecas de 14 anos foram apanhadas mas, devido à idade, escaparam com um raspanete.