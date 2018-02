Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pastor-alemão quer fazer exercício físico

Momento engraçado em ginásio.

01:30

Um pastor-alemão chamado ‘Maximus’ conseguiu os seus minutos de fama graças a um vídeo, no qual impede constantemente uma mulher de fazer flexões.



Não sabemos se o cão tem aversão ao exercício ou se, simplesmente, também queria participar na brincadeira, mas o que é certo é que a mulher acabou por desistir depois de o cão lhe saltar para as costas e lamber-lhe várias vezes as axilas.