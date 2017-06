O que achou desta notícia?







Um jovem britânico de 23 anos ficou com o coração despedaçado quando, ao despedir-se do seu peixe-dourado ‘Dave’ num lago, apareceu um pato que o devorou sem hesitar.Arran Uzsoy, de Nottinghamshire, estava a transmitir em direto o funeral de ‘Dave’ através do Snapchat ao som do clássica de Whitney Houston ‘I Will Always Love You’.