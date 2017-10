Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pede a jovens para se calarem durante filme e leva um soco

Heather estava no cinema quando foi incomodada por um grupo de adolescentes.

02.10.17

Heather Piper ficou com um olho negro depois de ter levado um soco de uma jovem que tinha mandado calar durante um filme. À saída da sala de cinema, o grupo a que esta pertencia fez uma 'espera' à mulher, tendo-a violentamente agredido.



Tudo começou numa sala de Lakewood, uma cidade do estado norte-americano do Colorado. Durante a projeção do filme, a mulher mandou calar um grupo de jovens que estava a "fazer barulho para trocar de lugar" e a "gritar", conta à CBS Local.



Depois das várias queixas de Heather, outra pessoa presente chamou a segurança.



No final do filme, o grupo esperou pela norte-americana e um dos elementos deu-lhe um soco na cara. Ficou com o nariz partido, nódoas negras e vários arranhões.



A polícia procura agora a atacante que será uma jovem com idade entre os 16 e os 20 anos.