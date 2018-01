Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pede indemnização ao ser ameaçada pela mulher do amante

Mulher traída ameaçou amante do marido, que agora quer 5 milhões por danos psicológicos.

10:38

A amante de um senhorio quer processar a família do mesmo depois de ter sido ameaçada. Alice Bahar, de 37 anos, é agente imobiliária e conheceu Abraham Sanieoff no trabalho, em Manhattan, EUA.



A mulher, Charlet Sanieoff, ficou a saber do caso e não gostou, ameaçando a amante que lhe partia as pernas e a desfigurava.



Como consequência, a amante quer agora cinco milhões de dólares (cerca de 4 milhões de euros) da família do homem com quem teve um caso, alegando "sofrimento mental e emocional extremo" por causa das ameaças.



Alice assegura que foi ele quem a tentou conquistar e que ela, inicialmente, o afastou. "És um homem casado", ter-lhe-á dito. No entanto, e depois de muitas tentativas de sedução, acabou por ceder e envolver-se com Abraham, sendo que os dois chegaram mesmo a arranjar uma casa para as suas escapadelas.



Quando a mulher de Abraham, de 35 anos, descobriu o caso, ficou furiosa. Alice viu-se obrigada a arranjar um advogado para se defender após inúmeras ameaças.



"O que aconteceu neste caso é que um homem traiu a sua esposa e a família, em vez de ficar chateada com ele, atacou a mulher que ele seduziu, tentando destruí-la", defendeu o advogado de Alice.



"Eles tiveram um caso. Ela admite isso. Mas, depois disso ter acontecido, a mulher descobriu e começou a enviar as mensagens mais ameaçadoras que possa imaginar", assegura. Em tribunal, a amante defendeu-se mostrando uma mensagem de voz, onde Charlet a ameaça com uma cena de pancadaria caso esta não devolva jóias que o marido ofereceu à amante.



"Escreve o que te digo, c*****. Se não devolveres todas as prendas que ele te deu em 24 horas, vou mandar alguém partir-te as pernas, que irá fazer com que tudo pareça um acidente", terá dito a mulher de Abraham, que acabou por ser detida devido às ameaças.



Agora, Alice quer processar a mulher do amante. "Não tenho culpa de nada e tive de enfrentar dificuldades por causa destas pessoas, que nunca me deixaram em paz", disse a amante.