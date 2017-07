Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pegam fogo a amigo coberto de canela

Incidente aconteceu durante tradição dinamarquesa.

01:30

Um vídeo mostra o momento em que um grupo de jovens dinamarqueses pega acidentalmente fogo a um amigo durante um ritual que acabou mal.



A vítima, de 25 anos, foi engolida pelas chamas depois de os amigos a terem coberto com canela, num ritual que visa desejar sorte aos solteiros.



Apesar do susto, as chamas foram rapidamente apagadas e o homem escapou ileso...