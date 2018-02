Perde memória dos primeiros dezasseis anos de vida

Homem, de 22 anos, esqueceu até o próprio nome devido a dano no cérebro.

Antony Holly, gerente de um supermercado, colapsou no terminal rodoviário de Liverpool, Inglaterra e acordou no hospital sem memória da infância ou da família. O jovem, de 22 anos, tinha sofrido danos cerebrais devido a infeção causada por uma meningite e não sabia o seu nome ou sequer como tomar banho. O insólito ocorreu em junho do ano passado.

No dia do incidente, o homem recorda que saiu mais cedo do trabalho por se sentir indisposto, mas atribuiu o mal-estar ao facto de aquele ser o dia mais quente do ano.

Após a chegada à estação, Antony afirma que "tudo é uma imagem vaga". As autoridades "não sabem como colapsei ou como cheguei lá e eu não me recordo de nada", acrescentou.

O gerente foi reanimado três vezes e não conseguia identificar as pessoas que rodeavam a sua cama de hospital.

O homem contou ao jornal Daily Mail que a última memória clara que tinha era da paragem londrina e que perguntava repetitivamente aos ‘desconhecidos’ no seu quarto sobre a hora de chegada do próximo autocarro.



Uma vez que não conseguia ultrapassar esse momento, os médicos foram obrigados a encenar, numa sala de raio-x, a entrada de Antony no veículo.

As recordações só voltaram após duas semanas de internamento, mas o gerente necessitou da ajuda da mãe, Danielle, para recuperar a independência.



A caligrafia de Antony é agora semelhante à de uma criança de sete anos e não tem conhecimentos que permitam voltar ao antigo emprego.