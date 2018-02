Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perdido em Nova Iorque aparece na Califórnia

Homem não sabe o que lhe aconteceu durante seis dias.

03:30

Constantinos ‘Danny’ Filippidis, de 49 anos, apareceu, inexplicavelmente, em Sacramento (Califórnia), seis dias depois de ter sido dado como desaparecido quando fazia esqui... no estado de Nova Iorque, a mais de 3 mil quilómetros de distância.



O bombeiro de Toronto estava de férias com amigos num resort de ski em Whiteface Mountain e, quando deu por iso, estava na Califórnia, confuso e sem explicações para o sucedido.



Às autoridades revelou apenas que julga ter caído e batido algures com a cabeça.