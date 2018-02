Pergunta à filha se está tudo bem e recebe esta foto

Jovem com carta de condução há pouco tempo não se deu bem com gelo na estrada.

Uma mãe preocupada com a filha questionou o estado da sua viagem de carro, por causa das condições de neve na estrada. Amy Emslie respondeu de forma inesperada, com uma foto de um acidente.



O despiste ocorreu na cidade de Aberdeenshire, na Escócia, quando o carro deslizou no gelo e capotou, acabando numa vala.

Amy, que vive com o pai, decidiu não entrar em contacto imediato com a mãe sobre o acidente, porque não queria estragar as férias e, por isso, decidiu enviar a foto quando foi questionada pela mãe.

Pouco tempo depois do choque, Amy recebeu uma mensagem da mãe a perguntar "Está tudo bem? Como é que está a correr a condução, com gelo na estrada?". A jovem respondeu com duas imagens do carro, da marca Opel, e com uma mensagem: "Na realidade, correu mal mãe."

O acidente aconteceu no dia 25 de Janeiro, quando a adolescente estava a ir para a escola. Felizmente, a estudante, saiu ilesa do acidente, tendo apenas algumas escoriações.

"Parecia que o carro ia em câmara lenta, eu só queria que aquilo acabasse e não acreditava que tinha acabado de ter um acidente", explica Amy, ao Jornal Metro.

A partilha, na rede social, Twitter atraiu mais de 9.000 mil retweets e foi visto mais de 65.000 mil vezes.