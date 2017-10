Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Persegue condutor que atirou lixo pela janela

Motard devolveu ‘presente’ ao poluidor.

02:30

Um condutor de um Bentley atirou pela janela um saco com lixo na Rússia.



Não esperava era que um motard que assistiu a tudo o perseguisse e lhe enfiasse o lixo de volta... pela janela!



Ainda por cima, filmou tudo com a câmara do capacete.