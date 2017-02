Petição com 70 mil assinaturas salva vaca de ser abatida

Carmen vai estar em isolamento até que possa ser dada como curada, mas o santuário está proibido de receber ou enviar novos animais do e para o exterior. Agora cabe a Carmen fazer a sua parte e vencer a doença.

No site do santuário da vida selvagem Wings of Heart, de Madrid, pode ler-se a história de Carmen. "Carmen provém de uma quinta de Guadalajara onde os proprietários deixaram de pagar aos trabalhadores e estes abandonaram a propriedade. Vários animais morreram de fome antes que uma juíza ordenasse o realojamento dos animais em local seguro".Isto aconteceu em janeiro de 2015. Agora, Carmen vê a sua vida ser salva pela segunda vez. É que o santuário foi visitado pelas autoridades veterinárias, que detetaram que Carmen tem tuberculose. O risco de contágio a humanos ditou a ordem de a abater no prazo de 15 dias.Mas a Wings of Heart não se conformou e convocou a net para ajudar a salvar a vaca. As mais de 70 mil assinaturas recolhidas permitiram salvar a vida do animal. A Direção de Agricultura admite não ter poder para mandar matar o animal contra a vontade dos donos.