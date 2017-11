Piloto militar desenha pénis nos céus

Moradores ficaram chocados e comandos militares admitem ação "inaceitável".

11:58

Um piloto que descolou da base aérea da marinha americana da ilha de Whidbet (no estado de Washington) desenhou nos céus um gigantesco pénis com os fumos do avião.



Vários moradores queixaram-se da obscenidade que apareceu desenhada nos céus, levando os comandantes militares a admitir que se tratou da 'obra' de um piloto.



"A Marinha exige os mais altos padrões de atuação ao seu pessoal de voo e considera este episódio absolutamente inaceitável, com zero valor de treino. Estamos a responsabilizar a equipa responsável por este ato", disseram os militares em resposta ao pedido de esclarecimento do site informativo KREM 2.



A Agência Federal de Aviação (FAA) diz não ter poderes para agir sobre o caso, uma vez que só pode intervir caso haja um risco para a aviação, o que não terá sido o caso.