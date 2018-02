Pinta cabelo com Nutella e leite condensado

Salão de beleza usa ingredientes de sobremesa para pintar o cabelo das clientes.

A Nutella e o leite condensado são os segredos de muitos gulosos para uma sobremesa irresistível. No entanto, esta não é a sua única finalidade. Um salão de beleza no Dubai, recorre a estes dois ingredientes para pintar o cabelo das suas clientes. A técnica tem dividido as opiniões dos internautas.

Huda Kattan, blogger de beleza, partilhou um vídeo da coloração que fez no salão Aded & Samer. No vídeo partilhado podemos ver o cabeleireiro a pintar o cabelo loiro da cliente com a Nutella antes de adicionar o leite condensado ao tratamento. Tal como numa coloração normal, os fios são envolvidos em papel de prata.

O resultado final é, segundo Huda, um tom único de caramelo e um aspeto incrível.

Segundo o profissional responsável pela invenção, mediante o tom do cabelo, a coloração dura no mínimo duas semanas.

O vídeo conta com 767 mil visualizações e divide opiniões. Há quem ache uma boa alternativa aos produtos químicos, uma vez que é mais saudável, e quem ache um desperdício.